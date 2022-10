Rose Modesto anuncia apoio a Contar no segundo turno

Apoiar a candidatura de Capitão Contar ao Governo de Mato Grosso do Sul e se desfiliar do União Brasil foram as duas decisões anunciadas na manhã de hoje (10), pela deputada Federal Rose Modesto através de nota oficial distribuída para imprensa. Apesar de haver indicativos de que deverá apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro na disputa presidencial, Rose Modesto não definiu o apoio e seus assessores revelaram que foi priorizada a sucessão estadual, ficando para um segundo momento o quadro nacional.

Em relação à decisão de apoiar a candidatura de Capitão Contar ao Governo do estado Rose justificou dizendo que o candidato é quem mais se alinha à sua visão de mudança.

“Teremos nossas principais propostas incorporadas ao seu plano de governo, que vão ao encontro das pautas que defendi minha vida toda, como o combate à pobreza, o enfrentamento da violência contra a mulher, a valorização dos servidores, a equidade salarial para professores temporários, o fim da fila na saúde, entre outras. Entendo que, dessa forma, posso continuar a servir à população do nosso estado e contribuir com a construção de um Mato Grosso do Sul mais justo, mais humano e menos desigual”, disse a deputada Federal em nota.

Sobre a decisão de deixar o União Brasil por conta do desrespeito, da falta de diálogo e do descumprimento de compromissos firmados pela direção do partido com candidatos a deputado estadual e deputado federal de nossa chapa durante a campanha. Esse fato, inclusive, inviabilizou projetos de vários correligionários que tinham chances reais de serem eleitos, mas, por esse motivo, não conseguiram alcançar seus objetivos. Rose Modesto na notas não anunciou se já tem em vista a filiação a outra agremiação política.

