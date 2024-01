Dr. Victor Rocha participade Ação em Saúde no Jardim Manaíra

Médico da Casa Rosa atendeu cerca de 15 pacientes para consulta de prevenção ao câncer de mama

O vereador e médico mastologista Dr. Victor Rocha (PP) participou de Ação em Saúde realizada na quinta-feira (25) na Comunidade Terapêutica Oásis localizada no Jardim Manaíra. Na oportunidade foi realizada consulta de prevenção ao câncer de mama e exame preventivo ao câncer de colo de útero (Papanicolau).

Médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha realizou palestra educativa falando da importância da prevenção ao câncer de mama e fez atendimento de cerca de 15 mulheres. Participar de ações como essa fazem a diferença na saúde dessas mulheres. Pois, a maioria estava sem realizar consultas com mastologista e realização de exames há muito tempo”, relatou Dr. Victor Rocha.

Entre as atendidas estava a sra. Maria Aparecida da Silva, 63 anos, que desde 2017 não realizava a prevenção ao câncer de mama. “Quando fui informada da ação pela agente de saúde, fiz questão de participar, pois a vinda do médico aqui no bairro é muito importante para a gente que não tem condições”.

Já Elisangela Bernardo, 38 anos, reforçou a necessidade de haver mais ações como essa. “É muito importante fazer esse acompanhamento com médico especialista. Fazia muito tempo que não passava por um mastologista”, comentou.

Para Amélia Ferreira da Silva, 48 anos, disse que estava precisando muito do atendimento médico. “Nossa a gente estava precisando muito. Não fazia acompanhamento médico nenhum, Tenho meus probleminhas de saúde, mas não me cuidava. Mas a vinda do Dr. Victor Rocha aqui na Comunidade, faz toda a diferença pra gente”, agradeceu.

O Projeto Casa Rosa zerou a fila de espera de punção de mama. Zerou a fila de espera de biópsias de mama e ajudou a zerar a fila de consulta em mastologia e ultrassom de mamas. A Casa Rosa proporciona consultas em mastologia, ultrassom de mamas e biópsias de mama no mesmo local. Sem que a paciente precise entrar várias vezes na fila de regulação do SUS. Além de contar com uma equipe multiprofissional sempre disposta a acolher e oferecer um atendimento humanizado às pacientes.

Até 15 de dezembro de 2023, a Casa Rosa realizou 7.219 atendimentos (entre primeira consulta e retornos). Foram realizadas 2.427 ultrassonografias, 1.172 mamografias, 1.123 biópsias e 41 cirurgias de mama. Sendo diagnosticados cerca de 140 casos de câncer de mama, todos devidamente encaminhados para tratamento.

Victor Rocha reforçou a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. “A prevenção ao câncer de mama inclui a realização regular do autoexame das mamas, exame clínico das mamas, a mamografia a partir dos 40 anos e um estilo de vida saudável. Vamos juntos nessa luta pela saúde das mulheres! Juntos somos mais fortes! “, finalizou.

A ação em saúde foi realizada em parceria com a Casa Rosa e pela Clínica da Família Iracy Coelho para atender as mulheres do Jardim Manaíra e região, bem como as acolhidas da Comunidade Terapêutica Oásis.

