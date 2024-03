Duas unidades estão com atendimento estendido para vacinação contra dengue e de rotina em Sidrolândia

Desde a última segunda-feira (26), as unidades de ESF (Estratégia de Saúde da Família) Central e Malvinas estão atendendo das 17h às 20h. Nesses locais acontecem a vacinação contra a dengue e outras que fazem parte da programação de rotina.

Os horários estendidos foram implantados com a intenção de facilitar o acesso do público as vacinas. A vacina contra a dengue tem como público-alvo crianças de 10 a 14 anos. Além disso, outras vacinas de rotina, para crianças e adultos, poderão ser tomadas e atualizadas no período das 17h às 20h.

