Trator cair de ponte e funcionário fica ferido

Na tarde da última quinta-feira dia (05), o funcionário de uma usina ficou ferido após o trator da empresa que trabalaha cair e despencar de uma ponte sobre o rio Santa Luzia em Nova Alvorada do Sul.

A altura da queda foi de aproximadamente 3 metros até a queda no rio. O funcionário operava o trator no momento do acidente.

No relato, ele disse que bateu a cabeça e por isso sentia dores, também no ombro e pescoço. No momento ele também apresentava um sangramento nasal e oral, escoriações no tórax e um corte de 5 centímetros na cabeça.

O homem foi levado para o Hospital Municipal Francisca Ortega. Ele foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece.