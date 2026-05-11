Audiência pública discute sede da Justiça Federal em CG

Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande n. 8.315, o edital que convoca para audiência pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da futura sede da Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul.

O empreendimento será construído no lote 2R, com frente para a Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, esquina com a Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, no Bairro Veraneio, e terá área superior a 10 mil metros quadrados.

A audiência está marcada para o dia 18 de junho de 2026, às 18h, na sede da Planurb, localizada na Avenida Calógeras, 356, bairro Glória, com entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa. O encontro também será transmitido ao vivo pelo YouTube.

A reunião tem como objetivo apresentar e debater os impactos urbanísticos e ambientais do empreendimento, garantindo a participação da população no processo de análise.

Os documentos relacionados ao estudo estão disponíveis para consulta na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira, na sede da Planurb, e no site oficial: Planurb CG.

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