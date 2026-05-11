PRF de Dourados apreende 10 toneladas de maconha no Paraná em ação integrada entre polícias

Participaram também da ação, a PF de Naviraí e Maringá. A grande quantidade de maconha foi encontrada escondida entre a carga de eucaliptos

No último sábado (9), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Mato Grosso do Sul integrou uma ação conjunta que resultou na apreensão de 10.076 quilos de maconha, em Maringá, no Paraná.

No momento da apreensão, estavam no local equipes PF (Polícia Federal) de Naviraí e Maringá e da PM (Polícia Militar) de Naviraí. Os policiais realizavam o acompanhamento a um caminhão com suspeitas de transporte de ilícitos.

O veículo foi abordado no estado do Paraná e uma grande quantidade de maconha foi encontrada escondida entre a carga de eucaliptos.

O motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Maringá (PR).

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