Homem é esfaqueado em tentativa de roubo na Capital

Um homem de 59 anos, foi esfaqueado durante uma tentativa de roubo, na noite de ontem (20), na Avenida Coronel Antonino, região norte de Campo Grande. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para Santa Casa, não corre risco de morte. O suspeito do crime foi localizado e preso em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem relatou aos policiais que havia saído de uma casa noturna no bairro Cruzeiro, por volta das 23h55, quando foi surpreendido por dois homens, um deles anunciando o roubo e pedindo o aparelho celular. A vítima reagiu ao assalto e acabou ferido a golpes de faca na região da costela e barriga.

Após realizar o crime, os assaltantes acabaram fugindo sem levar nada da vítima. Ferido., o homem andou alguns metros, até um posto de combustíveis, onde conseguiu ajuda. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a vítima até a Santa Casa, onde permanece em observação.

Diante das informações, o suspeito de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar no cruzamento das ruas Rodoviária e Cariri. Ele foi detido no momento em que saía de uma casa frequentada por usuários de drogas.

Os policiais realizaram uma revista pessoal no suspeito, onde localizaram numa sacola uma faca de cabo preto e algumas latas de cervejas vazias. Ainda conforme o registro, as características do suspeito abordado, batia com os relatos da vítima à Polícia Militar. Questionados pelo ocorrido, o autor negou, mas apresentou nervosismo ao ser reconhecido pela vítima por meio de fotografia. O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro.