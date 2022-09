Ator do Beiçola faz rifa para pagar despesas e é criticado

Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o Beiçola de “A Grande Família”, desabafou no seu Instagram após receber críticas ao criar e divulgar uma rifa para pagar as suas despesas. Há alguns anos o artista tem passado por dificuldades financeiras e se utiliza das redes sociais para pedir ajuda aos seguidores.

Marcos revelou que ganhou o telefone celular e decidiu rifá-lo para pagar despesas médicas e pessoais. Há dois meses, o ator passou por uma cirurgia de fístula da uretra, além de enfrentar um tratamento relacionado a um problema no intestino.

“Me ajudem comprando a rifa do celular zero na caixa. Ele vai com todos os acessórios. A rifa tem [números de] 1 ao 300 disponíveis, sendo que dois números já foram vendidos”, foi escrito na legenda da publicação de divulgação da rifa.

“Essa ajuda será muito importante para mim, para os planos futuros para vocês meus fãs! […] Se você quer ganhar e for morador do Rio de Janeiro, terei o maior prazer de tomar um café com você e levar o celular até você. É isso mesmo. Beiçola na sua casa!”, finalizou a legenda.

Porém, após diversas publicações referentes a rifa no Instagram do ator, vários internautas começaram a comentar nas postagens, criticando principalmente o valor de cada número rifado.

Marcos então fez uma nova postagem, onde se mostrou abalado com a recepção da rifa. “Eu sinceramente não sei porque as pessoas vêm falando tão mal da rifa, da marca do telefone, julgando e falando tantas coisas para me deixarem triste e para baixo. Eu ganhei o telefone do Felipe Peres para vender, justamente para eu não ficar apenas pedindo e pedindo. Até então isso não é vergonha, mas enfim, se você não tem condições de dar R$ 50, pode dar R$ 20. O importante é vocês participarem”, escreveu na legenda.

Oliveira também pediu para que parassem de fazer graça com a sua dor e acrescentou que quer muito voltar a trabalhar. Diversos seguidores comentaram na publicação apoiando o artista, entre eles a colega de elenco de “A Grande Família”, a atriz Guta Stresser. “Querido, você merece todo o respeito e amor, acolhimento em sua dor e muita gratidão por já ter dado a todos tanta alegria e satisfação com seu trabalho”, disse ela.

Com informações da Folhapress.

Veja também: Mulher é assaltada por casal dentro de ônibus na Capital

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.