Segunda fase do Estadual sub-17 inicia neste sábado

A segunda-fase do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul, categoria sub-17, inicia no próximo sábado (24), com jogos de mata-mata. Nessa fase, serão disputadas em dois jogos, onde os vencedores dos confrontos seguem em busca do título da competição de base do Estado. De acordo com o regulamento, todas as partidas serão no mesmo dia.

Vejam os confrontos abaixo:

Costa Rica x Grêmio Santo Antônio (Estádio Laertão, às, 15h.)

Corumbaense x D9 FC (Estádio Artur Marinho, às 15h)

Novo x São Gabriel do Oeste (Estádio Jacques da Luz, às 13h)

Vitória x AEFA (Estádio Jacques da Luz, às 15h)

Três Lagoas x Seduc (Estádio Madrugadão, às 15h)

Pontaporanense x Naviraiense (Estádio Aral Moreira, às 15h)

Águia Negra x Operário AC (Estádio Ninho da Águia, às 15h)

Ceart x Ponta Porã SE (15h) (CT Ceart (Dourados), às 15h)

