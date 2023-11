Atendimentos veterinários itinerantes serão levados até o bairro Estrela D’alva

Dessa vez, o bairro Estrela D’alva em Campo Grande será beneficiado com a próxima edição da Subea Itinerante. Os atendimentos médico-veterinários acontecem no próximo sábado, 4 de novembro.

Será levada a campanha Novembro Azul Pet que visa a conscientização sobre a importância da castração de animais machos para prevenção de câncer de próstata e abandono.

O atendimento é realizado pela Secretaria de Bem Estar Animal(Subea) que leva atendimento veterinário para as sete regiões da Capital. A iniciativa busca atender a população que não consegue levar seu animal até a unidade.

Atendimentos que serão realizados

Consulta médico-veterinário, vacinação, vermifugação, microchipagem e avaliação para castração de cães e gatos (somente MACHOS), palestra contra os maus-tratos e entrega de cartilha do bem estar animal.

O atendimento será no Campo Buracanã, localizado na Av. Senhor do Bomfim, ao lado da Ubs a partir das 08h.

