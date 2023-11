Polícia Civil prende foragido que esfaqueou uma mulher em Rio Negro

A Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, em uma operação conjunta com a Polícia Militar, realizou a prisão de um homem de 41 anos na terça-feira, 31 de outubro. O indivíduo estava foragido e possuía um mandado de prisão em aberto desde maio deste ano, quando fugiu do estabelecimento onde cumpria pena no regime semiaberto.

O Setor de Investigações recebeu informações de que o suspeito poderia estar na região e iniciou o monitoramento de locais possíveis. Foi em um bar da cidade que a equipe policial localizou o indivíduo, que estava sendo procurado por um crime ocorrido em 2015, na cidade de Corumbá/MS.

Na época, ele havia sido preso em flagrante delito pelo assassinato de sua então convivente, cometendo o crime com golpes de faca. Posteriormente, ele cumpriu pena em regime fechado e recentemente (em abril de 2023) foi libertado pela Justiça, devido à progressão de regime. No entanto, ele evadiu-se do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira em maio deste ano, permanecendo foragido até a sua recaptura ontem.

O indivíduo foi preso novamente e encaminhado para o regime fechado, onde cumprirá a pena imposta pelo crime de homicídio cometido em 2015.

Com informações da Depac