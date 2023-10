Semana de Jornalismo está aberta ao público na UFMS

O evento é realizado em comemoração aos 34 anos do curso de jornalismo da universidade

Começou ontem(30), a SEMAJOR(Semana de Jornalismo) na UFMS. O evento conta com palestras oficinas e mesas redondas sobre diversos temas do jornalismo atual. Todos são convidados a participar da semana de jornalismo que vai até o dia 1º de novembro.

O evento é gratuito e comemora os mais de 30 anos de existência do curso de jornalismo no campus da cidade universitária. Confira a programação abaixo:

Dia 31/10 – Hoje

Palestra: Jornalismo Consciente: Como Produzir Um Jornalismo Feminista E Antirracista – 08:00 – 10:00 – Anfiteatro Marçal de Souza

Oficina: Oratória – 13:00 – 15:00 – Sala Queimada

Mesa/Palestra: Novas Tendências Em Jornalismo: O Uso De Redes Sociais – 15:30 – 17:30 Sala Queimada

Lançamento De Livro: O Caso Araceli – 18:00 – 20:00 – Anfiteatro Marçal de Souza

Dia 01/11 Mesa/Palestra: PEC Do Diploma: A Importância Da Formação Profissional Dos Jornalistas – 09:00 – 11:00 – Anfiteatro Marçal de Souza Oficina: Fotografia No Celular: Como Produzir Com Criatividade – 13:00 – 15:00 – Sala Queimada Mesa/ Palestra: Jornalismo Cultural – 15:30 – 17:30 – Anfiteatro Marçal de Souza Show De Talentos – 18:00 – 20:00 Semajor Para participar das atividades e oficinas é preciso realizar uma inscrição geral no evento e outra nas atividades específicas que deseja fazer. As vagas são limitadas. Acesse o link e se inscreva na

Para mais informações e locais das atividades acesse @jornalismoufms

