Atenção pais! confirmação da matrícula da rede municipal de Dourados vai até dia 23; Segunda etapa de inscrições já começou

Para quem ainda não fez a pré-matrícula, a segunda fase vai até o dia 24, com designação da escola ou Ceim no dia 26 e efetivação da matrícula devendo ser feita entre de 27 a 30 de janeiro

A confirmação da matrícula nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do município de Dourados deve ser feita entre os dias 20 e 23 de janeiro, para os pais ou responsáveis que efetuaram as inscrições já na primeira etapa do processo, que foi finalizada no dia 17 de janeiro. É necessário comparecer na escola ou Ceim designado pela Secretaria Municipal de Educação, munido de documentos.

Após a primeira etapa do processo, o total de designações chegou a 5.761, sendo 3.553 para escolas e 2.208 para Ceim. A Prefeitura de Dourados modificou o processo na edição de 2025, descentralizando e facilitando as ações para os pais, inclusive recebendo os interessados no auditório do CAM, espaço amplo e climatizado.

Em lista de espera, constam 1.227 inscrições para escolas e 1.320 para Ceim’s. Vale destacar que os responsáveis têm até três dias úteis para fazer a confirmação da inscrição na escola e, se não o fizer, a vaga volta para a Central de Matrículas.

Para quem ainda não fez a pré-matrícula, a segunda fase do processo começa nesta segunda-feira (20) e vai até o dia 24, com designação da escola ou Ceim no dia 26 e efetivação da matrícula devendo ser feita entre de 27 a 30 de janeiro.

Vale destacar que a inscrição da pré-matrícula pode ser feita via site da prefeitura ( www.dourados.ms.gov.br ) de forma prática, bastando os pais ou responsáveis seguirem o passo a passo solicitado no ato da inscrição. Contudo, se houver dificuldade, podem comparecer na escola mais próxima ou na Central, na Prefeitura.

A inscrição de pré-matrícula no site da Prefeitura poderá ser feita em qualquer dia e horário. Já de forma presencial na escola ou na Central, o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos necessários para fazer a pré-matrícula são: certidão de nascimento do aluno, cartão SUS, CPF do responsável e comprovante de residência no ato da inscrição. Deverá ser feito a escolha de três opções de escola ou Ceim, e de acordo com a disponibilidade de vaga, será designada a matrícula.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Educação mantém um canal de comunicação via WhatsApp, através do telefone (67) 98163-0661. A Rede Municipal de Ensino de Dourados conta atualmente com 46 escolas e 39 Ceims que atendem mais de 34 mil alunos.

Com informações da Prefeitura de Dourados.