Menino de 9 anos que estava desaparecido é encontrado com mulher desconhecida

Rafael Junior dos Santos Moura, de 9 anos, que estava sumido desde o ultimo sábado (18) foi localizado na manhã de hoje (20) em Nova Andradina, cidade a 298 km de Campo Grande, com uma mulher desconhecida.

Logo após a notícia e o registro do sumiço do menino, a polícia começou a realizar as investigações e as buscas câmeras de segurança para tentar localizá-lo. Em um dos vídeos, é possível ver uma mulher desconhecida com o desaparecido. A polícia rastreou o trajeto deles até chegar em uma quitinete, onde foi encontrado com outras crianças.

Segundo o Jornal da Nova, ele foi devolvido para a mãe.

Ainda não há mais informações sobre o caso.

Saiba mais