Motociclista é resgatado pela Marinha após acidente no Pantanal

Neste domingo (19), um motociclista de 51 anos foi resgatado pela Marinha do Brasil após se acidentar em uma fazenda no Pantanal, a aproximadamente 90 quilômetros de Ladário, cidade situada a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o Diário Corumbaense, o homem teria caído da motocicleta e fraturado as costelas e a clavícula.

O resgate foi realizado por uma aeronave do 1º EsqdHU-61 (Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste), com o apoio de um médico do Hospital Naval de Ladário. O motociclista foi transferido para uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa de Corumbá.