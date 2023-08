Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Sextou, Áries, e você vai fechar a semana dando um show de otimismo logo cedo! A sorte também vai sorrir para o seu lado e há boas chances de que os problemas se resolvam de maneira muito mais fácil do que estava esperando. Aí eu vi vantagem! Mas toda essa impulsividade e energia pode jogar contra os seus interesses no final da tarde. Tente refletir um pouco mais antes de tomar uma decisão importante e não se distraia com tanta facilidade se ainda tem tarefas para entregar. Na paquera, há sinal de chuva de notificações ao longo do dia. Se você e o mozão têm planos para viajar no final da tarde, melhor redobrar a atenção com imprevistos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, você vai precisar de jogo de cintura para lidar com algumas mudanças que podem cair de paraquedas no seu colo, Touro. Mas não há motivo para se preocupar, afinal, tudo indica que essas supresas serão favoráveis aos seus interesses no final das contas. A sexta também será perfeita para você fazer ajustes na rotina de casa ou começar uma reforma. Mas o astral fica meio tenso e você vai precisar de jogo de cintura pra desviar dos problemas ao lidar com gente mais nova à noite. Cuidado pra não brigar com o mozão por causa de um desentendimento bobo, que pode escalar pra algo mais sério. As estrelas avisam que um amor antigo pode reacender seu interesse.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Sextou, meu cristalzinho, e você vai fechar a semana com muita disposição para interagir com as pessoas, trocar ideias e expandir seus contatos. No trabalho, sua habilidade de comunicação será seu maior trunfo, especialmente se trabalha com o público ou em parceria com os colegas. À noite, porém, o astral muda e pode pintar discussão com alguém mais velho ou muito conservador. A relação com a família pede paciência extra, ainda mais se o pessoal ficar palpitando na sua vida amorosa. Você e o mozão tem tudo para se entender às mil maravilhas, mas não será fácil manter o ciúme sob controle. Se está só, a paquera reserva surpresas, mas um ex pode atazanar.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O trabalho e as finanças contam com a bênção das estrelas logo cedo, sinal de que você vai começar a sexta com boas oportunidades de engordar as suas economias, Câncer. É verdade que o dinheiro vai depender do seu esforço, mas é um bom momento para negociar um bônus, pedir aumento ou até pegar um serviço extra pra reforçar o orçamento. À noite, o astral muda e o equilíbrio será a chave para cuidar da sua saúde qualquer tipo de exagero cobra um preço, inclusive na hora de se divertir. Talvez tenha que ceder em algumas coisas para manter a harmonia com o mozão. Mas se ainda está buscando um amor, talvez as coisas não saiam exatamente como gostaria.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Sextou, meu cristalzinho, e as estrelas enviam uma vibe maravilhosa logo pela manhã para você se divertir. Mas, primeiro, é melhor colocar as mãos na massa e tirar proveito do seu jeito carismático se quiser dar andamento nas tarefas. O trabalho deve fluir às mil maravilhas, especialmente se trabalha com algo ligado a ensino, crianças ou se lida diretamente com outras pessoas. A sorte também vai sorrir para você e pode ter uma ótima notícia! Mas o astral muda à noite e pode até pintar briga com o mozão, se exagerar nos gastos ou se não controlar a possessividade. A paquera reserva novidades e você vai fazer o maior sucesso, principalmente ao longo do dia.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Os astros enviam energias maravilindas pela manhã e isso pode se refletir na relação com a família. Lembranças do passado prometem aquecer seu coração e é em casa que você vai encontrar a paz e o sossego que está buscando. Quem trabalha em casa, em um negócio familiar ou com produtos e serviços para o lar tem tudo para se destacar nesta sexta! Mas como nem tudo é perfeito, pode pintar atrito com alguém de casa à noite se você não tiver jogo de cintura. Na paquera, a dica é fazer um esforço para não deixar que as diferenças atrapalhem. Antes de investir em um novo romance, tente esquecer o passado. O ciúme pode causar briga com o mozão se você exagerar.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Sextou, meu cristalzinho, e seu lado comunicativo e animado tem tudo para contagiar as pessoas! As energias são muito positivas logo pela manhã para trocar ideias, lidar com o público, conversar com os amigos ou fazer uma viagem rápida. Você estará com a mente a mil por hora e não terá dificuldade para manter o foco nas tarefas que precisam da sua atenção. Aproveite para colocar a conversa em dia com os amigos, porque o astral muda mais tarde e você pode se aborrecer com fofocas ou boatos. Se está de olho em um crush, faça contato ao longo do dia, quando as suas chances serão maiores. Evite assuntos delicados com o mozão no final do dia se quiser fechar a sexta em paz.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Todo o seu foco estará voltado para as finanças nesta sexta, Escorpião, e você pode ter algumas conquistas envolvendo dinheiro. É um bom momento para negociar aumento, buscar uma posição melhor em outra empresa e até fazer algumas comprinhas, se tudo vai bem nessa área. À noite, porém, o astral muda e talvez tenha que rever o orçamento. Tente gastar apenas com o que é necessário e não misture amizade e dinheiro, já que essa combinação não costuma terminar muito bem. Talvez as coisas fiquem meio arrastadas na paquera, sem grandes novidades. Com o mozão, a possessividade será o maior desafio para manter o romance em paz.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sextou e a Lua segue em seu signo, sinal de que vai sobrar disposição para fechar a semana com chave de ouro, Sagita! No trabalho, cultive novos contatos profissionais e faça a ponte com os colegas. A troca de ideias segue em alta e você pode aprender mais do que imagina com pessoas que têm pontos de vista diferentes do seu. Mas isso muda à noite, quando vai faltar paciência para lidar com gente chata ou muito conservadora. Só não deixe que isso atrapalhe os seus planos para sair e se divertir, bebê! Se está em busca de um novo amor, reveja suas expectativas e seja mais flexível. A dois, supere as diferenças e aposte no bom humor para se divertirem juntos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Sextou, Caprica, e apesar da vontade de ficar na cama, o jeito é criar coragem e encarar o dia. A boa notícia é que sua intuição estará afiadíssima e você vai farejar uma cilada a quilômetros de distância! Cuidar das tarefas de rotina fica mais fácil se puder trabalhar de maneira mais isolada, já que a interação social não será muito o seu forte hoje. Em compensação, há boas chances de descobrir um segredo. À noite, planos para uma viagem ou passeio pedem atenção redobrada com imprevistos. Seu jeito misterioso pode fazer sucesso com o crush, mas não vale exagerar. Se quer paz e sossego no romance, respire fundo e não perca a paciência por causa de bobagens.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Seu lado sonhador e sua habilidade para reunir pessoas diferentes farão toda a diferença para se entender melhor com os colegas no trabalho. Logo cedo, você pode dar um passo mais ousado na busca de um sonho ou projeto antigo, especialmente se contar com o apoio dos amigos ou de pessoas próximas. Mas o tempo vai fechar à noite e pode sobrar para as suas amizades. Antes de romper de vez com alguém, tente desacelerar e repensar algumas coisas para não se arrepender mais tarde. Você tem tudo para fazer sucesso na conquista, mas talvez as coisas andem mais devagar à noite. Por outro lado, o romance segue blindado e maravilindo!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender das estrelas, sextou com muito trabalho pela frente, Peixes! Logo cedo, você vai dedicar boa parte da sua atenção às tarefas de rotina, o que ajuda a causar uma boa impressão na chefia. Vale a pena dedicar um capricho extra ao visual porque há boas chances de melhorar a imagem que passa aos outros. À noite, porém, cuidado para não cair na armadilha de cobrar demais dos outros ou criar expectativas fora da realidade se quiser evitar uma decepção. Também não adianta ficar implicando com os outros, especialmente se já tem compromisso. Isso desgasta o romance! Você pode encarar um colega sob um novo prisma se o seu coração está vago.