Associação de Moradores do Estrela do Sul quer o retorno da linha de ônibus do bairro

A Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Estrela do Sul estão reivindicando pelo retorno da linha de ônibus própria do bairro, linha 216, que foi extinguida e afetou a população que usa o transporte público.

Em contato com O Estado Online nesta quarta-feira (1º), o Presidente do bairro Estrela do Sul e morador há 40 anos da região, a linha do 216 encurtava a viagem do bairro até o terminal.

“Com a retirada da linha 216, o ônibus que costuma passar pelo bairro agora passa por mais outros dois bairros, levando um tempo médio de 40 a 55 minutos de viagem até o terminal.”

Ramão fala que muitos moradores perderam o serviço com o corte da linha e que a reclamação já vem de um tempo. Nove meses à frente do bairro, esse é o maior problema da região, segundo ele, junto com as reclamações vindas do posto de saúde da região.

De acordo com ele, a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) tem ajudado realizando um calçadão e rampa em algumas vias para facilitar o tráfego de automóveis.

Com informações da repórter Vivian Bacarji