Lauren Jauregui, ex-integrante da Fifth Harmony anuncia show em São Paulo

A venda de ingressos começa já no dia 8 de junho, às 10h, com exclusividade para clientes do cartão Porto Seguro Bank. A venda geral se inicia no dia 10 de junho, também às 10h.

Os ingressos poderão ser adquiridos no site da LivePass ou na Bilheteria Oficial do Evento, no Espaço Unimed, também na capital paulista.

Até o momento, esse é o único show que Lauren Jauregui fará no Brasil.

