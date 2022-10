Sorteio das urnas que serão auditadas acontece amanhã

Em cerimônia que terá início às 8h, no Plenário do Tribunal, localizado na Rua Des. Leão Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes, em Campo Grande O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS) realizará, neste sábado (1), o sorteio das 23 urnas que passarão por auditoria Mato Grosso do Sul. Um número de 18 urnas passarão por auditoria convencional, duas serão destinadas à realização do teste de integridade com uso de biometria e três serão auditadas diretamente na seção eleitoral.

A auditoria da votação eletrônica, denominada Teste de Integridade das Urnas Eleitorais, será realizada no dia 02 de outubro, das 7h às 16h (mesmo horário da eleição), no Fórum Eleitoral Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, 180 – Jardim Veraneio. Após este horário, é verificado se o resultado apresentando pela urna é o mesmo apresentado pelo sistema de apoio, em mais uma demonstração de que o sistema eletrônico de votação é seguro.

São convidados a participarem os representantes de partidos políticos, federações e coligações, da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso de Sul), o Ministério Público e demais entidades fiscalizadoras. Os trabalhos podem ser acompanhados por qualquer pessoa interessada.

Na hipótese de ocorrer votação em segundo turno, o sorteio das urnas será realizado a partir das 8h do dia 29 de outubro, e a auditoria, a partir das 7 horas do dia 30 de outubro, nos mesmos locais respectivos.