Arco-íris ilumina prédio histórico em homenagem ao Dia de Combate à LGBTfobia

Em apoio ao mês da diversidade, a subsecretária de Políticas Públicas LGBTQIAP+ irá estampar nesta quarta-feira (17 de maio), o prédio do Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho com as cores do arco-íris, simbolizando a luta pela pluralidade e diversidade da comunidade LGBTQIAP+.

A bandeira LGBTQIA+ traz consigo as cores do arco-íris e para cada uma, representa um significado diferente: O vermelho simboliza a vida; o laranja, cura ou saúde; o amarelo, a luz do sol; o verde, a natureza; o azul, a arte; e o lilás, o espírito.

A data é marcada pelo dia do combate a LGBTQIAP+ no Brasil. Dados do Dossiê de Mortes e Violências contra LGBTQIAP+ no Brasil, denunciam que durante o ano de 2022 ocorreram 273 mortes LGBT de forma violenta no país. Dessas mortes 228 foram assassinatos, 30 suicídios e 15 outras causas.

O subsecretário de Políticas Públicas LGBTQIA+, Vagner Campos explica a importância deste ato:

“A bandeira do arco-íris é um símbolo mundial que comunica sobre a pluralidade e diversidade das cores que o importante é conviver em harmonia. O sentimento que a gente quer provocar é que as pessoas que passam pela avenida ou de qualquer ponto da cidade percebam que existe, neste Estado, a preocupação e o respeito à diversidade e o sentimento de humanidade, de que todas as pessoas são importantes”.

Jonatan Espíndola, atual coordenador do Centro Estadual de Cidadania LGBT+ afirma que a iluminação que será transmitida no prédio, é uma forma de alertar a população sobre a importância da inclusão de políticas públicas para este grupo de pessoas.

“A iluminação de um prédio público, principalmente este prédio que está ligado à Cidadania e à Cultura, é uma forma de trazer visibilidade e também representatividade nas políticas públicas. O arco-íris não é só símbolo de alegria, é também de luta, de resistência. A gente quer que as pessoas se sintam curiosas a conhecer do movimento e como combater à LGBTQIAPfobia”, destaca.

Maio da diversidade:

A iniciativa do Maio da Diversidade destaca datas importantes relacionadas aos direitos e à visibilidade da comunidade LGBTQIA+. Uma dessas datas é o Dia de Combate à LGBTfobia, celebrado em 17 de maio. Além disso, a campanha também celebra os marcos legais e sociais alcançados pelo movimento LGBTQIA+, como a Lei n.º 4.031, que instituiu o Dia Estadual de Combate à Homofobia em Mato Grosso do Sul, e a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) que retirou a homossexualidade da lista de doenças e distúrbios.

A iluminação especial do Prédio de oito andares será exibido a partir do por do sol e ficará exposto durante todo o período da noite em Campo Grande – MS. O Memorial da Cidadania e da Cultura Popular Apolônio de Carvalho está localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Vila Carvalho.