Parque das Nações fecha os portões mais cedo pelo segundo dia consecutivo

Apesar do problema na iluminação, o Parque das Nações Indígenas começou o dia com os portões abertos, na manhã de ontem (16), após pane na rede elétrica. Entretanto, pelo segundo dia consecutivo, teve os portões fechados mais cedo. As atividades no Parque das Nações Indígenas se encerraram às 17h30, nessa terça-feira e serão retomadas às 6h de hoje (17).

O jornal O Estado esteve no local, na manhã de ontem, e a movimentação de pessoas se exercitando no Parque era intensa, como de costume. Pessoas caminhando para lá, outras correndo e se alongando para cá. Esse foi o cenário encontrado logo pela manhã, no Parque das Nações, considerado cartão-postal de Campo Grande.

De acordo com o gestor do parque, Wagner Pereira, o local não está sem energia por completo, e sim em alguns pontos específicos, por isso é necessário que os portões fechem mais cedo do que o habitual.

“Parte do parque tem energia, outra não. A parte mais escura, próxima à mata, é uma das que está sem iluminação. Por isso, optamos pela medida de fechar mais cedo. A equipe de reparos já está trabalhando e acreditamos que, ainda nesta semana, tudo será resolvido e o parque voltará à normalidade, para os usuários que o frequentam no período noturno”, detalhou o gestor.

Wagner explicou ainda que o problema se deu na conectora, o que gerou a falta de energia no local e, consequentemente, também afetou a distribuição interna de água. “A conectora estragou e, com isso, boa parte do parque não tem iluminação. Isso comprometeu a questão da chegada da energia na bomba de água, nos deixando preocupados por conta da falha no abastecimento de água”, informou.

A corretora imobiliária Adriane Ferzeli, 40 anos, se mostrou contente com a reabertura. “Achei que ficaria fechado, mas depois, saiu no grupo que abriria. Fiquei aliviada, porque costumo correr no parque, todos os dias pela manhã. O parque é seguro, fresco, um ótimo lugar para começar o dia, cuidando da saúde, não dá para ficar sem, não. Espero que resolva os problemas logo, pois, assim como eu gosto de vir, tem muitas pessoas que também frequentam, mas durante à noite”, disse ela.

Já o casal de aposentados, José Ribeiro e Maria Celeste, não sabia se o Parque das Nações estaria aberto nessa terça-feira, mas foram conferir pessoalmente e se depararam com os portões abertos, para a felicidade dos dois. “Estávamos prontos para fazer nossa caminhada aqui, na avenida Afonso Pena, caso estivesse fechado”, afirmaram.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

