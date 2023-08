Mulher morre em acidente entre carro e carreta na MS-164

Uma mulher de 26 anos identificada como Thayane Chales Antunes, morreu em um grave acidente entre carro e carreta na madrugada desta quarta-feira (17), na MS 164, próximo a avenida Belmiro Albuquerque em Ponta Porã. No veículo também estava outra ocupante ainda não identificada, ela foi socorrida e encaminha para o Hospital Regional em estado grave.

Informações preliminares indicam que Thayane conduzia um veículo Fiat Uno pela rodovia quando bateu na lateral esquerda da cabine da carreta, com o impacto, o carro foi parar fora da pista e a condutora morreu na hora.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorros. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Com informações do site Ponta Porã News.