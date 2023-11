 Aquidauana recebe o 5º Encontro Estadual de Incentivo ao Trabalho Prisional nesta terça-feira 

Na próxima terça-feira (21), a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio da Diretoria de Assistência Penitenciária, realizará o 5º Encontro Estadual de Incentivo ao Trabalho Prisional. O evento acontecerá em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, e terá como objetivo fomentar oportunidades de ocupação laboral à massa carcerária, além de destacar as vantagens da contratação da mão-de-obra prisional e incentivar o interesse de novos empregadores.

Autoridades e representantes do empresariado local estarão reunidos para discutir estratégias e promover a integração entre o sistema prisional e o setor privado. O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, e o juiz da Vara de Execução Penal do Interior, Luiz Felipe Medeiros Vieira, estarão presentes no evento, juntamente com a equipe técnica da Agepen especializada no tema, pronta para esclarecer dúvidas dos participantes.

O encontro destaca a importância não apenas econômica, mas também social, da inserção de reeducandos em atividades laborais. Atualmente, em Mato Grosso do Sul, cerca de 37% da massa carcerária está envolvida em atividades laborais, sendo mais da metade em trabalhos remunerados através de parcerias estabelecidas com 221 empresas privadas e instituições públicas.

A ocupação de reeducandos não apenas reduz significativamente os custos para os empregadores, mas também desempenha um papel fundamental na reinserção social. Esta abordagem contribui para a diminuição da reincidência criminal, impactando positivamente nos índices de violência.

Pela primeira vez, a cidade de Aquidauana sediará esse importante evento. O encontro terá início às 18h30 e acontecerá no auditório da Escola Estadual Cel José Alves Ribeiro (Cejar), localizada na Rua José Bonifácio, S/N, Bairro Alto. A participação da comunidade, empresários e autoridades locais é fundamental para fortalecer essa iniciativa que visa construir pontes entre o sistema prisional e o mercado de trabalho, promovendo a ressocialização e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Com informações da Comunicação Agepen

