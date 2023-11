Corpo de homem é encontrado algemado em córrego na fronteira

Gabriel Rivas Lugo, 33 anos, foi encontrado morto na tarde de ontem (12), em um córrego na zona rural de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações da Polícia Nacional, o homem que foi encontrado algemado, teria fugido da 13ª Delegacia de Polícia do bairro Guaraní. Ele teria sido preso na última sexta-feira(10), após ter agredido um brasileiro em Pedro Juan Caballero.

Segundo informações do site Porã News, o corpo do rapaz foi encontrado por moradores após sentir um forte cheiro vindo do córrego. Além da Polícia Nacional, equipes da perícia estiveram na região, que apontaram que a vítima morreu de afogamento. Familiares de Gabriel relataram à imprensa que Gabriel foi executado.

Ainda de acordo com relatos da família, a polícia falhou nas buscas do fugitivo. O corpo foi encaminhado para autópsia, mas a família não acredita em morte acidental.

