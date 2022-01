Aquário do Pantanal: Governador espera manutenção de contrato com Grupo Cataratas

O governador Reinaldo Azambuja se reuniu nesta quarta-feira (26) com a diretoria do Grupo Cataratas para cobrar um posicionamento da empresa sobre a gestão do Aquário do Pantanal. O governo do Estado espera que o espaço seja operado pela empresa que administra pontos turísticos do Brasil e que, inclusive, deixou vencer uma licitação de obras feita com MS em 2014.

“Entregamos um relatório para a diretoria do grupo, que ficou impressionada com a organização da reta final das obras do Aquário. A entrega está prevista para março de 2022 e gostaríamos muito que ele fosse operado pela Cataratas, empresa que já tem expertise no assunto e está no Parque Nacional do Iguaçu (PR), em Fernando de Noronha (PE), no Cristo Redentor (RJ) e no AquaRio (RJ)”, destacou Reinaldo Azambuja no Rio de Janeiro.

À comitiva do Governo do Estado, o CEO do Grupo Cataratas, Pablo Mórbis, disse que o conselho da empresa deve se reunir no dia 7 de fevereiro para tratar, entre outros assuntos, da viabilidade do contrato do Aquário do Pantanal. Antes disso, ele se comprometeu em enviar representantes da empresa para uma visita técnica no empreendimento.

Das 13 licitações realizadas para a finalização das obras, quatro foram concluídas e nove estão em execução. As obras seguem a todo vapor para que o projeto seja entregue em março de 2022.

Caso o grupo decida por não manter o contrato, o Governo de Mato Grosso do Sul deve assumir a gestão por um ano, até outra empresa ser escolhida por meio de nova licitação. “Se necessário for, vamos ter que criar uma estrutura para administrar o Aquário e abrir à visitação, até buscarmos uma nova empresa”, afirmou o governador.

