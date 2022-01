Cantando até em “simlish”, Pabllo Vittar vira personagem de game e lança coleção digital

A rainha do “yukê”, a drag queen Pabllo Vittar assina uma coleção de moda carnavalesca… no mundo virtual. É porque o jogo de simulação “The Sims 4” convidou a artista brasileira para lançar o “Kit Moda Bloco de Carnaval” – mesmo que muitos municípios do país já desistiram de fazer a festa presencialmente no mundo real. Pelo menos é uma forma de se “carnazalivar”.

Veja o trailer abaixo:

O pacote em colaboração chega no próximo dia 3 de fevereiro. Além das roupas, Pabllo até regravou um de seus sucessos em simlish, a língua falada pelos Sims, isto é, personagens do jogo. O hit escolhido foi “Buzina”, do álbum “Não Para Não”, de 2018. Aliás, a artista deixou escapar que essa não pode ser a única música em versão gamer.

Outro babado é que a própria drag queen também ganhou versão virtual para o jogo, como uma “player”. Ainda para o kit, a artista organizou diferentes opções de roupa, cabelo, maquiagem, entre outros itens novos. De forma plural, as opções servirão tanto para Sims masculinos quanto femininos – como o Carnaval bem deve ser.