Mato Grosso do Sul recebe aviso meteorológico de chuva, tempestade e granizo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas para Mato Grosso do Sul de chuvas intensas e tempestades perigosas que podem acontecer no Estado entre o início da tarde desta quarta-feira (26), até às 10h de quinta-feira (27).

O alerta para tempestade foi para vários municípios da região sudeste do Estado. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 a 100 km/h e queda de granizo podem acontecer. Além do risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

foram alertados os municípios de Água Clara; Amambai; Anaurilândia; Angélica; Aparecida do Taboado; Aral Moreira; Bataguassu; Batayporã; Brasilândia; Caarapó; Campo Grande; Cassilândia; Coronel Sapucaia; Deodápolis; Dourados; Eldorado; Fátima do Sul; Glória de Dourados; Iguatemi; Inocência;

Itaquiraí; Ivinhema; Japorã; Jateí; Juti; Laguna Carapã; Mundo Novo; Naviraí; Nova Alvorada do Sul; Nova Andradina ; Novo Horizonte do Sul; Paranaíba; Paranhos; Ribas do Rio Pardo; Rio Brilhante; Santa Rita do Pardo; Selvíria; Sete Quedas ; Tacuru; Taquarussu; Três Lagoas e Vicentina.

Chuvas intensas

Já o aviso para chuvas intensas, ficou para o restante do Estado. Nestas cidades, há previsão que caia entre 20 e 30 mm/h de chuva ou até 50 mm/dia. Além disso, ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Água Clara; Alcinópolis; Anastácio; Antônio João; Aquidauana; Aral Moreira; Bandeirantes; Bela Vista; Bodoquena; Bonito; Brasilândia; Caarapó; Camapuã; Campo Grande; Caracol;; Cassilândia; Chapadão do Sul; Corguinho; Corumbá; Costa Rica; Coxim; Dois Irmãos do Buriti; Douradina; Dourados; Figueirão; Guia Lopes da Laguna; Inocência; Itaporã; Jaraguari; Jardim; Ladário; Laguna Carapã; Maracaju; Miranda; Nioaque; Nova Alvorada do Sul; Paraíso das Águas; Paranaíba; Pedro Gomes; Ponta Porã; Porto Murtinho; Ribas do Rio Pardo; Rio Brilhante; Rio Negro; Rio Verde de Mato Grosso; Rochedo; Santa Rita do Pardo; São Gabriel do Oeste; Sidrolândia; Sonora; Terenos e Três Lagoas foram alertados.