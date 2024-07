Três cidades do interior serão contempladas com cursos presenciais de renovação da CNH

Os cursos serão ampliados para a cidades de Nova Andradina, Paranaíba e Corumbá

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) por meio da Gecap (Gerência de Cursos e Capacitação) ampliou os cursos presenciais de atualização para renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) destinado a condutores habilitados com Exame de Aptidão Física e Mental vencido há mais de cinco anos ou para condutores que na formação inicial não tenham recebido instrução de direção defensiva e primeiros socorros.

Os cursos serão destinados as cidades de Nova Andradina, Paranaíba e Corumbá.

Para realizar a inscrição o candidato deve acessar o Portal de Serviços Meu Detran meudetran.ms.gov.br, e no menu Educação, selecionar o curso presencial desejado. Essa atualização tem um custo de R$ 82,31, possui carga horária de 15 horas-aulas e dispensa a necessidade de realização de exame teórico-técnico.

Além deste curso de atualização da CNH, o Detran MS também disponibilizará outro curso de modalidade presencial “Curso de Reciclagem para Condutores Infratores: Um Novo Olhar”, destinado a condutores que realizaram, ao menos, dois cursos de reciclagem e não obtiveram resultado satisfatório nas avaliações. O curso é gratuito, tem carga horária de 15 horas-aulas e está disponível apenas para Campo Grande e Dourados, com possibilidade de abertura de turmas em Paranaíba a partir do segundo semestre.

Para participar, o candidato deve procurar o coordenador pedagógico na agência regional e realizar um pré-cadastro.

