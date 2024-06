Dengue em MS: três mortes pela doença foram registradas na última semana

Após uma queda significativa no início do mês de maio, casos de dengue têm aumentado novamente no Estado

Mato Grosso do Sul registou, na última semana, três mortes e 1.192 casos confirmados por dengue, segundo a última atualização do boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), publicado nessa sexta-feira (14). Conforme os dados, uma das vítimas tinha 65 anos e morava em Ponta Porã. Outra vítima era de Campo Grande, com apenas 14 anos. A terceira residia em Bonito e morreu aos 49 anos. O motivo das mortes foram confirmados entre os dias 7 e 12 de junho.

Os casos de dengue têm aumentado novamente após uma queda significativa no início do mês passado. O Estado já soma 26 mortes, 11.550 casos confirmados e 19.723 casos prováveis em 2024. Segundo o boletim, as maiores incidências da doença, nos últimos 14 dias, estão concentradas nos municípios de Itaquiraí e Juti.

Vacinação contra a dengue

Ainda conforme o boletim, MS continua aplicando doses da vacina contra a dengue. Até o momento, o Estado recebeu 138.351 doses, mas apenas 49.509 foram aplicadas, ou seja, cerca de 35%.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, no quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.