Pamonha de milho verde simples é a receita de hoje

No dia nove de Agosto é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data foi criada pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1994 com o objetivo de homenagear e reconhecer as tradições dos povos e promover a conscientização sobre a inclusão e garantir que os direitos previstos na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas sejam cumpridos. Um dos pratos típicos indígenas é a pamonha.

Atualmente ela pode ser encontrada em suas versões doce ou salgada, tendo como ingrediente principal o milho verde. O nome “pamonha” vem da palavra tupi pa’muñã , que significa “pegajoso”. Não há um Estado responsável unicamente pela criação do prato, mas ele é muito consumido na região Centro-Oeste, principalmente no estado de Goiás. A pamonha cozida é uma das mais populares e, muitas vezes, acompanhadas por café ou manteiga. Portanto para lembrar a data e aprenda uma receita simples de pamonha de milho verde.

Ingredientes:

1/2 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de manteiga

Grãos de 6 espigas de milho

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar

Modo de Preparo:

Em uma panela, coloque o leite, a manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Retire do fogo e deixe esfriar. Bata no liquidificador os grãos de milho, o açúcar e a mistura de leite até homogeneizar. Faça saquinhos com palha de milho e encha-os com o creme do liquidificador. Amarre para não vazar. Cozinhe, em fogo médio, em uma panela com água fervente por 40 minutos ou até as pamonhas subirem a superfície. Retire da água com uma escumadeira e sirva quente ou fria.

Veja também: 9 de agosto: o Dia Internacional dos Povos Indígenas