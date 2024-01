Aposta de Campo Grande acerta a quina e leva mais de R$ 80 mil

Um campo-grandense está com a poupança gorda essa semana. O apostador acertou cinco das seis dezenas sorteadas no último concurso da Mega-Sena realizado neste sábado (6). As dezenas sorteadas foram: 10 – 13 – 20 – 40 – 43 – 56.

O ganhador levará R$ 88.421,09. Uma aposta única feita no Rio de Janeiro ganhou prêmio de R$ 6,4 milhões da Mega-Sena. O jogo ganhador da Capital foi feito na Lotérica Praça da Sorte, localizado na Rua 13 de maio, em frente a Praça Ary Coelho, no Centro.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 22 apostas levaram R$ 88.421,09 ao acertarem a quina (cinco dos seis números sorteados). Também 2.413 apostas ganharam a quadra e vão receber R$ 1.151,65

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (9). O prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram