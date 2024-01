Marido e sobrinho matam e amarram mulher em árvore e tentam simular suicídio

Dois homens foram presos em flagrante pelo crime de latrocínio, praticado contra uma mulher indígena, identificada como Laura Ramirez, de 42 anos. A ação ocorreu no âmbito da operação ‘Protetor’, realizada pela Polícia Civil por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais), da Delegacia de Dourados.

Conforme informações da polícia, na tarde de sábado (6), a vítima foi encontrada com uma camiseta amarrada ao pescoço e amarrada em uma árvore no terreno da própria residência, na Aldeia Bororó. O caso era até então tratado como suicídio, porém, ma casa da vítima faltava pertences e valores em dinheiro, oriundos de saques de benefícios sociais.

Diante desses fatos os parentes próximos da vítima entre eles, seus filhos, seu convivente e dois sobrinhos foram conduzidos a delegacia para prestar depoimento. Durante as oitivas e em contato com o Médico Legista foi descoberto que a vítima tinha sofrido asfixia mecânica por estrangulamento e não enforcamento o que indicava um crime de homicídio.

Desta forma policiais civis passaram a confrontar as testemunhas sobre os últimos momentos de sua vida quando seu convivente, de 49 anos e seu sobrinho de 33 anos passaram a apresentar versões contraditórias dos fatos, sendo que ambos residiam com a vítima. Eles acabaram confessando o crime.

Os dois confirmaram que mataram a mulher com a finalidade de subtrair o dinheiro que ela trazia consigo. Após os fatos tentaram simular que teria se suicidado a amarrando com uma camiseta em um tronco de árvore.

