Primeiro fim de semana de 2024 esquenta com pré-carnavais para todos os estilos e idades

Todo início de ano é um período que incita reflexões e metas para os próximos 12 meses; contudo, 2024 chegou com um gingado diferente. Hoje, completa apenas uma semana que o ano bissexto tomou conta de nossos calendários, mas já ressoa, em diversos cantos e ruas da Capital, pulsando em frequência desregular e crescente, os sons de batuques em conjunto com o ritmo marcante e brejeiro do pandeiro. Este é o prenúncio que os apaixonados pela folia aguardavam: o Carnaval em Campo Grande começou! Hoje (7), o bloco Tá Dando Pinta convida os foliões para esquentar o primeiro “domingou” de 2024, no quintal do Ponto Bar, a partir das 18h, com entrada gratuita até às 20h. Já a bateria Filhos de Jorge revela detalhes e expectativas sobre o primeiro “esquenta” do grupo, realizado no sábado (6).

O primeiro fim de semana de 2024 não trouxe apenas a energia de renovação e otimismo que todo início de ano provoca, mas ofereceu à Capital um fim de semana aquecido com os pré-carnavais. Com uma programação diferente, a bateria Filhos de Jorge “puxou a fila” e deu início aos “esquentas”. Com o intuito de promover folia para toda a família, a bateria, vinculada à escola de samba campo-grandense Deixa Falar, realizou uma folia para agradar a todas as idades. Ainda, no sábado (6), horas antes de iniciar o evento, em entrevista ao jornal O Estado, um dos diretores da bateria, Khauã Cristhian Oliveira, compartilha as expectativas do grupo para o evento.

“Sabemos que a receptividade conquista qualquer pessoa, independentemente do segmento que exista em nosso país. É nato do brasileiro ser acolhedor. Logo, em nossa Agremiação, não seria diferente. Sendo assim, buscamos estruturar o nosso 1° Grito de Carnaval de forma que agrade a todos, para que possam, desse modo, sentir nosso amor ao recebê-los”, afirmou Khauã.

Pré-carnaval tamanho família

Com entrada gratuita, a festa tem matinê para as crianças, sorteio de brindes, praça de alimentação e muito mais, conforme comentou diretor. O evento na quadra da escola, com atrações como o grupo Luiz Café, um dos destaque da roda de samba. Apesar desse ser o seu primeiro grito de Carnaval, o festejo chegou a ser recomendado até por artistas de outro gênero, como os sertanejos Munhoz e Mariano que, por meio das redes sociais da escola, convidaram o público, animados, para a folia. Com 4 anos de existência, a bateria Filhos de Jorge surgiu a partir de uma iniciativa da mestre Nayara Thomaz, pioneira no país como mestre na categoria feminina. Segundo Khauã, os atributos do grupo só reforçam as expectativas do evento: fomentar o amor pelo maior evento cultural do mundo e acolher novos apaixonados pelo festejo.

“Inclusive, as expectativas para 2024 são as melhores, como todo ano, incluindo, claro, a incrível organização do evento promovida pela competente Liga das Escolas de Samba de Campo Grande. Teremos uma grande batalha na Avenida do Samba, pois as escolas de Campo Grande possuem imensa competência artística”, afirmou.

Bloco Tá Dando Pinta

O primeiro bloco de Carnaval LGBTQIA+ comandará o grito de Carnaval neste domingo (7), no Ponto Bar CG. Com diversas atrações e mais de 5 DJs, prometendo um line- -up variada, a folia começa às 18h, com drinks, cerveja gelada e entrada gratuita até às 20h. Este é o segundo “esquenta” promovido pelo grupo, que busca manter a tradição de pré-carnavais conhecidos por serem sucesso na Capital. O Ponto Bar está localizado na rua Dr. Temístocles, 103, Centro.

Para acompanhar a agenda dos grupos, acesse, no Instagram: @ bateriafilhosdejorge e @blocotadandopinta.

Por Ana Cavalcante

