Após trabalho em Petrópolis, bombeiros e cães militares retornam a Campo Grande

A equipe do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) que atuou no resgate de vítimas na cidade de Petrópolis-RJ retorna a Campo Grande neste sábado (5).

O CBMMS empenhou na missão seis bombeiros militares e duas cadelas. Foram dez dias de trabalho na cidade que foi abalada por fortes chuvas, com deslizamento e enchente, ocasionando a morte de várias pessoas.

Os cães ajudaram a localizar mais de cinco corpos da tragédia.

As cadelas Cindy e Mali, com seus respectivos condutores chegam ao aeroporto Santa Maria, por volta das 12h30 deste sábado.