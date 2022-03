BBB 22: “Achei que você seria meu porto seguro”, diz Natália ao reclamar de dança sensual de Eli com amigas

O assunto mais falado na web nos últimos dias tem sido o comportamento de Elizer após beber em festas, o tema foi motivo de conversa seria entre o brother e Natália que ficou chateada também com o comportamento das amigas em relação ao paquera.

O publicitário chegou a Nat e mais uma vez disse que não teve maldade na ‘brincadeira’ entre ele e Lina. Nat não concordou e disse que acredita que teve sim maldade pela parte das amigas.

Eliezer discordou: “Não! Até onde eu me lembro eu que cheguei e dancei sem nenhuma maldade e ponto. Tu entende que foi uma brincadeira? Sem maldade de nenhuma das partes.”

“Mais ou menos. Teve maldade, talvez não da sua parte. Eu posso estar errada, mas teve. Esses comentários já vem de três dias.”, contou Nat.

“Que comentários?”, perguntou Eli. “Sobre brincadeiras gostosas e dividir você”, esclareceu a mineira.

Natália continuou: “Eu achava que você ia ser meu porto seguro aqui dentro, eu imaginava isso, mas agora estou vendo que não é isso”, desabafou.

Eliezer tentou dizer que não é isso, mas foi interrompido por Natália. “Pra mim foi muito top, muito legal mas eu não quero ficar correndo atrás de você. Eu não vou! (…) Hoje eu me sinto buscando um espaço no Eli, eu não quero isso! Eu quero que o Eliezer naturalmente me busque. É questão de carinho, de respeito. E de consideração sim, porque o que rolou hoje foi falta de consideração.”

“Eu não achei que ia ter química aqui dentro, mas aconteceu. Lá fora é outra história. Não vou falar que me apaixonei por você, mas eu gostei. (…) Talvez você não tenha gostado o tanto que eu gostei e tá tudo certo.”, continuou Nat. “Não, não é sobre gostar”, respondeu Eli.

“Eu sou afobada por que talvez eu criei um sentimento que não deveria ter criado. Não é paixão, mas tipo, eu curti”, finalizou.