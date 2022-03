Aeronave boliviana faz pouso forçado em milharal no Paraguai

Policiais do Alto Paraná, distrito paraguaio, informaram que um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso forçado em um milharal na manhã de hoje (5). Os ocupantes foram resgatados por desconhecidos e a aeronave foi incendiado logo em seguida, antes que as autoridades chegassem ao local.

O acidente aconteceu por volta das 6h15, na gleba 11 do distrito de Mbaracayu, local que fica a 160 km de distância da fronteira mais próxima com Mato Grosso do Sul, no município de Sete Quedas. O avião tinha registro boliviano e prefixo CP-2912.

Os destroços do veículo foram encontrados por agricultores da colônia Mbaracayu, que acionaram a polícia. As informações que foram passadas dão conta que uma caminhonete foi ao socorro dos tripulantes instantes depois da queda. Os tripulantes então carregaram o automóvel com a carga, atearam fogo na aeronave e fugiram do local.

O número de ocupantes e de envolvidos na ação ainda é desconhecido, assim como a causa do acidente. A Direção de Polícia do Alto Paraná deve continuar as investigações, e uma das suspeitas é de que o avião fosse usado no tráfico de cocaína entre Paraguai e Bolívia.