Mulher é encontrada morta com sinais de asfixia dentro de casa no bairro Oscar Salazar

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta no início da tarde desta sexta-feira (22), dentro de uma residência onde morava com o marido, localizada na esquina entre as ruas Martin Afonso de Souza e Jerônimo Freire Dos Reis, no bairro Oscar Salazar Moura da Cruz, região norte de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a vítima foi encontrada morta com sinais de asfixia. O Corpo de Bombeiros constataram a morte da vítima e a Polícia Civil investiga o caso sob o comando do Delegado Meirelles, enquanto uma equipe da perícia recolhe os vestígios, inclusive uma espécie de corda que, provavelmente, provocou a morte da mulher.

Morte a esclarecer

De acordo com o delegado Ricardo Meirelles, o caso foi registrado como morte a esclarecer “Foi encontrado um corpo no local que está agora sob investigação na 2ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Campo Grande. Estamos realizando os trabalhos periciais e vamos dar andamento na investigação.”

Testemunhos de vizinhos divergem, no sentido que, alguns alegam que o casal sempre discutia, outros moradores relatam que os envolvidos tinham um relacionamento com poucas brigas.

Além disso, há informações de que o marido da vítima foi visto, por volta de 9h da manhã desta sexta-feira, na frente da residência com um semblante triste. Ele não foi preso. Acesse também: Bolsonaro durante live anuncia início das inscrições do FIES e Prouni

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

*Matéria atualizada às 14h55 para acréscimo de informações

Com informações do repórter Marcos Maluf

asfixia