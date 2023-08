Postura do Real em casos de racismo irrita estafe de Vini Jr. e jogadores

Jogadores do Real Madrid e pessoas próximas a Vini Jr estão indignados com a passividade do clube espanhol com relação aos repetidos insultos racistas contra o brasileiro.

A revolta aumentou depois dos episódios ocorridos na derrota por 1 a 0 para o Valencia, no Estádio Mestalla.

Os casos de ofensas racistas envolvendo Vini Jr se intensificaram desde setembro de 2022.

O UOL apurou que pessoas próximas ao jogador brasileiro consideram há meses que as medidas tomadas pelo Real Madrid são insuficientes para lidar com o problema.

Dentro do vestiário, jogadores também estão insatisfeitos com as reações institucionais. Eles gostariam que o clube se posicionasse mais fortemente e que cobrasse ações mais enérgicas da Liga Espanhola. O Real não divulgou nota ontem sobre o episódio.

Nas ocasiões anteriores em que houve casos de ofensas racistas a Vini Jr, o Real Madrid publicou notas oficiais e fez reclamações formais à Liga Espanhola. No entanto, os episódios continuaram.

Um dos jogadores que mais tem se indignado com os insultos a Vini Jr nos últimos meses é o goleiro belga Thibault Courtois. Após a partida de domingo, ele disse à Movistar que, “se Vini quisesse sair de campo, eu iria com ele”.

O técnico Carlo Ancelotti também falou após o fim da partida e adotou um discurso mais incisivo sobre o tema. “É inaceitável. A La Liga tem um problema que não é Vinicius, ele é a vítima”, disse.

Ações e punições

Vini Jr decidiu publicar seu desabafo mais forte após a partida de domingo, embora não tenha criticado diretamente a postura do Real Madrid.

Além de dizer, pela primeira vez, que pode deixar a Espanha, o brasileiro respondeu a uma publicação de Javier Tebas, presidente de La Liga, em que o dirigente afirmava que o jogador estava se deixando manipular.

“Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove”, escreveu Vini Jr em suas redes sociais.

A Liga Espanhola emitiu nota oficial dizendo que investigará os fatos ocorridos no Estádio Mestalla. O Valencia também emitiu nota oficial em que prometeu investigar o episódio e avisou que, caso sejam identificados, os torcedores responsáveis por ele serão banidos do clube.