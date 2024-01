Após fechamento, Aeroporto de Campo Grande é a único entre as capitais sem armazém alfandegário

Governo estuda um trabalho conjunto com Aena para retornar os atendimentos

Fechado há três meses, armazém alfandegário no aeroporto de Campo Grande tem causado transporto aos campo-grandenses. A empresa espanhola Aena decidiu fechar o local alegando baixo movimento. Com isso o aeroporto de Campo Grande é o único entre as capitais no país que não tem armazém alfandegário, o local serve de controle e saída de mercadorias entre Brasil e outros países.

O secretário da Semadesc (Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) Jaime Verruck enfatiza a importância em ter um lugar apropriado para exportação e importação. ” O fechamento prejudicou a logística do Estado. É uma contradição armazém está fechado no momento em que Mato Grosso do Sul bate recorde de exportação”, pontua.

O governo do Estado trabalha para pedir a reativação, um plano de trabalho conjunto entre Governo e empresa administradora deve ser realizado nos próximos meses buscando novos importadores e exportadores.

Em outubro de 2023, A empresa espanhola adquiriu um lote com 11 aeroportos em quatro estados brasileiros. Em São Paulo, a Aena passa a administrar o aeroporto de Congonhas, em Minas Gerais, os aeroportos das cidades de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, no estado do Pará, os aeroportos das cidades de Carajás, Santarém, Altamira e Marabá e em Mato Grosso do Sul, os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá. A concessão terá a duração de 30 anos.

A Aena Brasil assinou em março deste ano, o contrato de concessão dos aeroportos adquiridos, mas aguardava o parecer da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável por validar a documentação referente a forma de pagamento.

O terminal da capital do Mato Grosso do Sul é o segundo da nova rodada de concessão, que conta com 11 aeroportos e já teve investimentos de R$ 3,3 bilhões em pagamentos iniciais.

Por – Thays Schneider

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: