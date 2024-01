Águas Guariroba apresenta Relatório Anual e 15 Pontos de Controle de Qualidade da Água

Na manhã desta quinta-feira (11) a Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto de Campo Grande, divulgou o Relatório Anual de Controle de Qualidade da Água de Campo Grande. A concessionária também anunciou a inauguração de 15 Pontos de Controle de Qualidade da Água (PCQ’s) instalados em diferentes pontos da cidade.

O relatório apresenta um resumo dos resultados obtidos em todas as análises realizadas no laboratório da concessionária no ano de 2023, que garantem a qualidade da água fornecida à população da Capital sul-mato-grossense. O levantamento analisa índices que classificam a cor da água, turbidez, concentração de cloro residual livre, fluoreto, pH e coliformes totais.

Themis de Oliveira, diretor presidente da Águas Guariroba, destacou que mensalmente, são feitas cerca de 3000 análises em todas as regiões da cidade e garantiu que a cidade de Campo grande pode ter certeza de que a qualidade da água fornecida, que é captada de três grandes fontes, os aquíferos Guariroba, Lageado e Guarani, chega aos consumidores com qualidade e pressão adequados para o consumo.

“A entrega desses 15 PCQs é simbólica, pois o controle de qualidade da água é feito constantemente, mas que essa entrega trás transparência, para que os moradores tenham acesso a qualidade da água que consome”, destacou Themis.

É realizado pelo Laboratório de Qualidade da Águas Guariroba, em média, 1.800 amostras de água mensalmente, o que totaliza mais de 229 mil análises por ano. Esse monitoramento constante, conforme a gerente de operações, Marjuli Morishigue, impacta positivamente na qualidade da água distribuída na Capital.

“Hoje nós temos um padrão de excelência da qualidade da água, graças a um conjunto de ações que realizamos, desde a captação até a chegada na casa do cliente, realizando o monitoramento. Temos um tratamento cuidadoso, que passa por muitos processos, e um monitoramento em laboratório completo e eficaz, que é extremamente rigoroso”.

Nas análises realizadas em laboratório, são verificados 67 parâmetros de qualidade, atendendo uma portaria do Ministério da Saúde sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Captação

A gerente explica que atualmente, Campo Grande possui duas formas de captação de água, a superficial e a subterrânea. “Na subterrânea temos 150 poços tubulares profundos, é importante ser profundo, pois pegamos dos aquíferos, que não estão contaminados, e dai realizamos o tratamento. A água superficial tem micro impurezas que a gente não consegue enxergar a olho nu, e aí é necessário passar pelo tratamento”.

“Nós adicionamos produtos químicos, dos quais são os responsáveis por aglutinar essas micropartículas e retirar elas da água. Depois dessa etapa a gente passa pela filtração, onde segura mais um pouco as micropartículas e remove também o gosto e o odor da água; após isso vai [a água] para a fase de desinfecção, que é igual aos poços, onde realizamos desinfecção e fluoretação”.

Segundo o Relatório, 34% da água vem da captação do Córrego Guariroba, 16% do Córrego Lageado além de outros e 150 de poços profundos.

A divulgação do Relatório Anual da Qualidade da Água demonstra a transparência ao monitoramento de qualidade da água feito pela Águas Guariroba, garantindo o cumprimento do Decreto Federal nº 5.440, de 2005, que tem como principal objetivo garantir ao consumidor o direito à informação sobre a qualidade da água a ele fornecida.

“Nós avaliamos vários pontos na cidade. Para garantir a qualidade da água em Campo Grande, nos realizamos a análise das águas brutas, que é onde a gente capta essa água. Realizamos analises em todos os processos do tratamento, então são cinco parâmetros a cada uma hora, em todos esses processo. Nós também realizamos em todas as saídas do tratamento, são 74 saídas e também realizamos em locais espalhados pela cidade”, explica Marjuli.

PCQs

A inauguração de 15 Pontos de Controle de Qualidade da Água pela concessionária, com equipamentos distribuídos em diferentes pontos de Campo Grande, tem o objetivo de proporcionar aos consumidores, a possibilidade de verificar a qualidade da água na região em que ele reside, apenas apontando a câmera do celular para um QRcode.

“Nosso objetivo é democratizar o acesso às informações sobre qualidade da água em Campo Grande. De forma que todo cidadão que more na cidade ou esteja apenas de passagem, possa monitorar a potabilidade da água que está consumindo de forma simples e compreensível”, pontua o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

O cidadão irá apontar a câmera do celular para o QRCode e será direcionado para o site da Águas Guariroba. Na página haverá informações sobre a coleta de água até chegar as residências, tratamento e distribuição, além de resultados de análises.

“Esse QRCode é só uma chave de entrada para tudo que estamos entregando hoje. A população vai ver um vídeo institucional, onde a gente mostra todo o caminho da água, desde quando ela é captada, passa pelo tratamento, das análises, até as residências. Outra informação importante que estará no QRCode são as análises, referentes ao ano de 2023. Ele também vai trazer, daqui a 2 a 3 meses, a qualidade específica do ponto”, diz o diretor Executivo.

Além disso, Buim reiterou o trabalho da concessionária em garantir a distribuição de água para Campo Grande durante períodos de calor extremo.

“Distribuímos hoje, em média, oito milhões de metros cúbicos por mês em Campo Grande, passamos recentemente por um período de calor extremo onde a cidade foi muito bem abastecida, chegamos a produzir quase 304 mil metros cúbicos de água. Vem uma nova onda de calor aí agora, a partir da próxima semana, e a concessionaria esta extremamente preparada para distribuir água em quantidade e com qualidade”.

Colaborou a repórter Carolina Rampi.

