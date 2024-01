Com jogador de MS, time paulista encara o Criciúma

Mesmo com a eliminação do ABC e Ivinhema, o futebol sul-mato-grossense segue em campo na Copa SP Júnior. Um exemplo é o meio-campista Mayke Martins. O jogador de 18 anos é titular do São-Carlense, que nesta sexta-feira (12), às 18h (de MS), em São Carlos, diante do Criciúma-SP, clube que jogará a Série A do Brasileiro deste ano.

Mayke conta com o apoio total da família, que mora em Campo Grande. À reportagem, seu irmão, Matheus, 23, fala com orgulho de uma jogada do camisa 7, diante do Fluminense: “Teve um lance que repercurtiu muito … (ele) deu um chapeuzinho, a sportv repostou no Instagram oficial dela”.

A partida disputada na última terça-feira terminou com vitória da equipe do interior paulista por 2 a 1, resultado que a classificou para o mata-mata da segunda fase. O Tricolor Carioca, líder do grupo 13, já havia garantido a vaga por antecipação.

Mayke deu os primeiros toques na bola ainda criança na região do bairro Los Angeles, onde ainda mora a maior parte da família. O sonho de viver do futebol fez o volante deixar os campinhos de Campo Grande aos 14 anos.

Segundo Matheus, um torneio no interior paulista rendeu convite ao PSTC, do Paraná. Do Sul do país, rumou ao Rio de Janeiro, onde jogou na base do Bangu. Em 2022, chegou ao Fluminense, em que disputou até torneios no exterior. Curiosamente, o adversário de anteontem na Copinha, e que pode voltar a enfrentar caso os times passem para a terceira fase. O time carioca joga hoje, às 15h30, com o Ituano-SP.

Com pouco espaço no elenco do Flu, ano passado Mayke foi para o Boston City, de Manhuaçu-MG, situado a 280 kn de Belo Horizonte. O clube mineiro emprestou o atleta ao São-Carlense para a disputa da Copa São Paulo.

Pai é o inspirador

Matheus lembra que um dos grandes incentivadores da carreira do jovem jogador foi seu pai, Marcos Antônio. “A gente vem de família humilde, nosso pai era a inspiração, era tudo para nós”, diz o irmão do atleta sobre o pai, cuja morte completa um ano em fevereiro. No total, são em quatro irmãos e seis irmãs da mãe Rúbia, frutos de dois relacionamentos.

Matheus chama a atenção para a superação de Mayke nesse período. Lembra que na ocasião do falecimento, seu irmão estava de férias em Campo Grande, e foi um dos últimos a ter contato com Marcos Antônio. Recorda que, mesmo abalado, o jogador manteve a determinação e o foco para seguir em campo.

A ligação do futebol vem da família, que Matheus diz ser torcedora do Comercial. No Colorado campo-grandense, chegou a jogar no sub20, mas não chegou ao time principal. “Com a pandemia, parou tudo”, relata o irmão mais velho, que trabalha de pizzaiolo.

Já Mayke seguirá nos grandes centros. Ligado ao Boston City FC, clube que possui boa estrutura, seu desempenho e visibilidade no maior torneio de base do país pode render propostas de outros times. Entretanto, no momento, parece não haver pressa, e a ideia inicial é cumprir o contrato com o Boston City. Já o link para ver a jogada de Mayke diante do Fluminense pode ser conferida no Instagram, na página da Sportv,

Despedidas com derrotas

Os dois times de Mato Grosso do Sul encerraram a Copa SP sem vitória.

Na terceira e última rodada da primeira fase, anteontem, o Ivinhema, que tinha chances de classificação, perdeu por 2 a 0 do Capital- -DF, e terminou na lanterna do grupo 15, com dois pontos em três partidas.

No 24, o ABC empatou por 1 a 1 com o Queimadense- -PB, em disputa apenas para cumprir tabela.

Com um ponto ganho, a equipe de Campo Grande escapou da última posição pelo critério de saldo de gols (-7 a -11).

Desde 2020, os representantes do Estado não avançam para segunda fase. Serviço – O jogo entre SãoCarlense e Criciúma terá transmissão via YouTube

Por Luciano Shakihama

