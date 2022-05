Após colisão, motociclista é arremessado por 10 metros e morre na rua Joaquim Murtinho

Motociclista ainda não identificado, com idade aproximada de 25, anos, morreu no início da manhã deste sábado (21), após colidir a motocicleta modelo Yamaha YBR 125 em um veículo Honda WR-V no cruzamento entre as ruas Joaquim Murtinho e José Antônio, região central de Campo Grande.

Ao chegar no local o socorrista do Corpo de Bombeiros Militar ainda encontraram a vítima com vida, porém com afundamento de crânio e fratura exposta na perna esquerda.

Os bombeiros ainda tentaram por cerca de 40 minutos reanimar o rapaz, mas sem sucesso. Sobre a dinâmica do acidente o Corpo de Bombeiros informou que o motociclista estava na rua José Antônio e o carro vinha pela Joaquim Murtinho. “Ainda não temos certeza, mas aparentemente um dos dois furou o sinal.

Após a batida o rapaz foi lançado cerca de 10 metros de distância do local da colisão e o capacete que não estava afivelado saiu da cabeça da vítima”, informou. Por conta do acidente a via ficou interditada para o trabalho da Perícia Técnica. No local a condutora do Honda WR-V passou por teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo.

