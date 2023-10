Após colisão, secretário de prefeitura e família saem ilesos de acidente na BR-376

O secretário municipal de Gestão Pública da Prefeitura de Fátima do Sul, Rogério Kendi Morizaki e família saíram ilesos de grave acidente na noite de ontem (27), após o veículo em que estavam, sair da pista e parar nas margens da BR-376, em Fátima do Sul, a 239 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site MS News, a família ocupava um Toyota Corolla, quando houve a colisão frontal com o carro do mesmo modelo.

Com o impacto da colisão, o veículo onde o secretário estava foi parar às margens da rodovia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas não houve necessidade de atendimento médico.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

