Veículos colidem de frente na BR-267

Uma colisão entre veículos foi registrada na madrugada de hoje (27), na BR-267, entre o município de Bataguassu e o Distrito Nova Casa Verde. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Conforme informações do Cenário MS, o veículo Chevrolet Vectra e um Nissan Kicks, colidiram frontalmente no km 65. As circunstâncias do acidente, não foram divulgadas.

Com a força do impacto, o motorista do Vectra perdeu a direção e colidiu contra um guard rail, já o Nissan, foi parar nas margens da rodovia. Ainda de acordo com o site local,não há informações de passageiros em ambos os veículos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas as vítimas recusaram atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava no local do acidente, apurando os fatos.

