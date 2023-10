Homem é preso após atrair adolescentes com dinheiro e festa em troca de sexo

Policiais da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, prenderam na tarde de ontem (27), um homem de 39 anos, acusado de submeter adolescentes à prostituição. Conforme informações policiais, ele também mantinha relações sexuais em troca de dinheiro e fornecia bebidas alcoolicas as vítimas.

Conforme informações do Dourados News, o acusado buscava por adolescentes virgens e não teria utilizado preservativo durante as relações sexuais. O rapaz atraia menores, enviando dinheiro via PIX, cigarros eletrônicos e até comprava celulares.

Segundo a reportagem, existe denúncia na polícia em aberto de uma adolescente de 14 anos. Na época, o acusado ofereceu R$ 150 para cometer o abuso. De acordo com as investigações, por enquanto seis vítimas já registraram boletins de ocorrências nas delegacias da cidade. O trabalho de investigação continua, mesmo após a prisão do acusado.

“A equipe policial reuniu uma vastidão de elementos de provas dos delitos, dentre filmagens em tabacaria, vídeos das “festinhas”, mensagens trocadas entre os adolescentes e entre vítimas e suspeito, além de extrato de entrada em motel onde ele levou adolescentes e manteve relação sexual”, diz comunicado enviado à imprensa.

O homem foi preso em uma residência no bairro Jardim América. No imóvel, foi encontrado diversos objetos para prática de relação sexual, bebidas alcoólicas e aparelhos telefônicos. A Polícia Civil acionou a vigilância sanitária, já que o rapaz possui uma pizzaria funcionando no local. No imóvel, foram vistos lixo acumulado, ração de alimentos junto com produtos abertos utilizados para a produção das pizzas e massas prontas expostas de forma insalubre.

O acusado que não teve identidade revelada, foi encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e depois, será encaminhado a PED (Penitenciária Estadual de Dourados). Ele deve responder pelo estupro de vulnerável e crime previsto no artigo 228 da Lei 2.840, que é induzir ou atrair alguém à prostituição.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.