Suspeito é baleado após tentar atropelar policial

Um homem foi preso ontem (20) após ser enquadrado pelos agentes rodoviários do distrito de Bocajá, localizado em Laguna Carapã, interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, a PMR (Policia Militar Rodoviária) solicitou a parada do veículo que seguia pela MS-379. Em uma tentativa de despistar os agentes o homem fingiu diminuir a velocidade mas acelerou logo em seguida tentando atropelar um dos polícias presentes no local.

Após a falha na fuga ele acabou baleado em uma das pernas e detido. O homem foi encaminhado para o hospital de Laguna Carapã, após a alta hospitalar ele foi levado a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados. No veículo foram encontradas 208 quilos de maconha.

O homem afirmou ainda que é de Minas Gerais e que teria se mudado recentemente para o município, segundo o autor do crime o carro seria entregue em uma “favelinha” em Dourados e receberia R$ 2mil.

Com informações do site Dourados News.