Após ano sem julgamento, Corumbá conhece campeã do Carnaval nesta quarta-feira

Em 2025, escolas não foram julgadas devido as fortes chuvas que prejudicaram metade das agremiações

Na tarde desta quarta-feira (18), a grande campeã das escolas de samba do Carnaval de Corumbá será conhecida. O vencedor da competição dos blocos oficiais também será anunciado hoje, e a apuração está prevista para começar às 16 horas, na avenida General Rondon.

No total, 10 escolas desfilaram no domingo (15) e na segunda-feira (16), e a apuração promete ser emocionante, já que Corumbá não teve julgamento das escolas de samba em 2025, devido às fortes chuvas que prejudicaram metade das agremiações.

As notas dos blocos oficiais serão reveladas primeiro. Os quesitos avaliados pela comissão de jurados foram: Melodia/Samba-Enredo, Bateria, Harmonia e Evolução.

Em seguida, serão divulgadas as notas das agremiações. A Liesco (Liga Independente das Escolas de Samba) informará, antes da apuração, as penalidades de escolas que infrigiram as normas previstas no regulamento.

Os quesitos avaliados são: Harmonia e Evolução; Enredo; Mestre-sala e Porta-bandeira; Alegorias; Comissão de Frente; Bateria; Fantasia e Samba-Enredo, totalizando 16 notas (dois jurados por quesito).

A última campeã do Carnaval corumbaense, em 2024, foi a Império do Morro.

