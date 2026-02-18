CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde

Candidatos poderão consultar dados definitivos, após recursos

Os resultados individuais dos candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU 2) serão divulgados na tarde desta quarta-feira (18). Cada candidato poderá acessar, a partir das 16h, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as suas informações sobre os dados definitivos da prova discursiva, da avaliação de títulos, e dos procedimentos de cotas; e resposta dos pedidos de revisão, entre outros.

As informações também estarão disponíveis nos canais oficiais do CNU 2.

Também serão publicadas no site da FGV as listas completas, no mesmo formato das tabelas já divulgadas anteriormente, agora na versão definitiva pós-recursos.

Nesta quinta-feira (19), o Diário Oficial da União (DOU) divulgará apenas um extrato com o link para essas listas já publicadas no site da FGV. O DOU não trará as listas completas, apenas o link para acesso a elas.

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) realizará até três convocações para a confirmação de interesse das pessoas candidatas tanto para os cursos ou programas de formação, quanto para a nomeação nos cargos/especialidades para os quais estão classificadas. Quem não confirmar o interesse estará eliminado do cargo/especialidade da convocação.

Os candidatos que tiveram decisão judicial (sub judice) para continuar no concurso estarão em outra lista de classificação final, até o trânsito em julgado da decisão que fundamenta sua participação.

Confira as informações sobre o assunto no Repórter Brasil, da TV Brasil

Próximas divulgações

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda atenção especial ao período de 20 a 23 de fevereiro, quando serão divulgados os resultados preliminares com a classificação e ocorrerá a primeira convocação para confirmação de interesse.

Na sexta-feira (20), sai a informação mais aguardada: as listas de classificação para vagas imediatas e para lista de espera e o edital da 1ª convocação para a confirmação de interesse.

A confirmação de interesse é obrigatória para todas os candidatos convocados, independentemente do tipo de vaga ou cargo. Ou seja: vale para cargos com curso de formação e para vagas imediatas.

Na segunda-feira (23), termina o prazo para os candidatos convocados se manifestarem na 1ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. A confirmação deverá ser feita até 23h59, somente pelo site da FGV.

Segunda rodada

Já na sexta-feira (27), somente no site da FGV, sai a divulgação das listas de convocação para a segunda rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

A partir dessa divulgação, os candidatos terão o prazo de 28 de fevereiro, a partir das 10h, até as 23h59 do dia 02 de março para se manifestarem na segunda rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. Essa confirmação deve ser feita somente no site da FGV

Terceira rodada

No dia 6 de março serão divulgadas no site da FGV as listas de convocação para a terceira rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação.

Os candidatos terão o prazo de 10h do dia 07 de março até 23h59 do dia 09 do mesmo mês para se manifestarem na 3ª rodada de confirmação de interesse em vagas imediatas e na participação em cursos de formação. Essa confirmação deverá ser feita somente no site da FGV.

No dia 16 de março sai no Diário Oficial da União e no site da FGV, a divulgação das classificações finais das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas para 32 órgãos. Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e outras 508, de nível intermediário.

As provas foram aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em centenas de municípios de todo o país.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.