Desfiles das escolas de samba reúnem 35 mil pessoas na Praça do Papa em dois dias de Carnaval

Campeã será conhecida na apuração marcada para o dia 18

Os desfiles das escolas de samba na Praça do Papa reuniram cerca de 35 mil pessoas em duas noites de Carnaval em Campo Grande. A estimativa considera o público de segunda-feira (16), quando aproximadamente 15 mil pessoas passaram pelo local, e de terça-feira (17), que levou cerca de 20 mil foliões à avenida.

Com arquibancadas ocupadas e público distribuído ao longo do espaço, as escolas apresentaram enredos preparados ao longo do ano, com fantasias, alegorias e bateria marcando o ritmo da festa. As apresentações começaram no início da noite e seguiram até a madrugada.

Integrante da escola Catedráticos do Samba, Neuza Malheiros, de 72 anos, falou sobre a emoção de desfilar. “O desfile está muito lindo, deu muito trabalho também. A escola tem 48 anos e eu faço parte há 25. Isso aqui é a minha vida. Minha família também participa, está no sangue o carnaval e a Catedrático”, afirmou.

Entre o público, moradores antigos e visitantes acompanharam as apresentações. A visitante Jurema Espíndola, de 58 anos, que veio de Corumbá, destacou a experiência. “É a primeira vez que venho assistir em Campo Grande e estou adorando. Está uma maravilha, a escola ficou linda. Estou levando fotos e filmagens para a família ver como o carnaval da Capital é bonito”, disse.

A segurança contou com a presença da Guarda Civil Metropolitana nas duas noites. Segundo a organização, não houve registro de ocorrências graves.

A apuração das notas está marcada para está quarta-feira (18), a partir das 17h, no Teatro de Arena do Horto Florestal, quando será anunciada a escola campeã desta edição.

