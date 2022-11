Homem que aplicava golpes em hotéis é preso no interior

Um homem, de 39 anos, foi preso, na segunda-feira (30) após aplicar uma série de golpes em hotéis. O indivíduo ficava hospedado nos estabelecimentos, entretanto saia sem pagar. O caso aconteceu na cidade de Anastácio, a 123 km de Campo Grande.

Por volta das 10hrs, a equipe policial foi acionada por um dono de um hotel da cidade. Ele informava que um indivíduo, no qual estava hospedado há oito dias, foi embora sem pagar. Houve a suspeita de que seu destino era outro estabelecimento, no qual ele iria aplicar um novo golpe.

Diante das informações, os policiais realizaram buscas pela cidade e encontraram o autor, que estava em uma outra rede de hotel. Durante a abordagem o autor de 39 anos confirmou que se hospedou anteriormente em outro estabelecimento. Ele disse que saiu sem quitar a dívida nos hotéis, pois não tinha o dinheiro.

Além disso, o autor afirmou ser usuário de drogas e que o veículo que utilizava era alugado de uma locadora de Aquidauana.

O autor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

